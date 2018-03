Elena Miras und Mike Heiter im ehrlichen Liebes-Talk! Durch Love Island wurden die beiden bekannt. Aus der Show gingen sie allerdings noch mit anderen Partnern hervor. Die Beziehungen zu Jan Sokolowsky und Chethrin Schulze (25) sind inzwischen Geschichte, stattdessen gehen jetzt Elena und Mike gemeinsame Liebeswege. Bei den "STALKER-EVENTS, sehen und gesehen werden" im iRoom in Dortmund verriet der Flughafen-Schichtleiter Promiflash jetzt, wie es eigentlich so plötzlich zwischen ihm und der Account-Beraterin gefunkt hat: "Wir waren zusammen feiern, dann haben wir uns noch öfter unterhalten und ja, dann hat’s so gefunkt."



