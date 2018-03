Kommen jetzt die ersten Schwangerschafts-Wehwehchen? Jörn Schlönvoigt (31) und seine Verlobte Hanna Weig werden in wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern – im Dezember soll ihr Töchterchen Delia auf die Welt kommen. In den letzten Monaten wuchs Hannas Babykugel immer weiter, jetzt kommt ihr die Murmel sogar beim Schlemmen in den Weg! "Das ist echt schlimm. Dadurch, dass der Bauch jetzt so weit vor ist, also, man kann die Zehen nicht mehr sehen. Egal, was ich esse, es tropft alles auf meinen Bauch", verriet hübsche Brünette in einem Youtube-Video.



