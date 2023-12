Gibt es Liebes-Comeback bei Giovanni Angiolini und Ex Hanna?

Geben sie ihrer Liebe eine zweite Chance? Im November 2022 waren erstmals Liebesgerüchte um Giovanni Angiolini und Hanna Weig (28) laut geworden. Immer wieder wurden der Ex von Michelle Hunziker (46) und die Verflossene von Jörn Schlönvoigt (37) beim Turteln erwischt. Im September gaben der italienische Arzt und das Model dann allerdings ihre Trennung bekannt. Haben sich Giovanni und Hanna jetzt etwa wieder zusammengerauft?

Auf Instagram teilt die 28-Jährige einen heißen Schnappschuss von sich in einem schwarzen Spitzenkleid. Nimmt man Hannas Post etwas genauer unter die Lupe, stößt man auf ein vielversprechendes Detail – nämlich einen Kommentar von ihrem Ex-Freund Giovanni. Auf sein Rosen-Emoji reagiert die Beauty binnen weniger Minuten mit: "Meiner". Ist das der Beweis, dass die zwei es noch einmal miteinander versuchen?

Gescheitert sei ihre junge Liebe damals an zu unterschiedlichen Zielen und Lebensträumen. "Dennoch waren wir verliebt bis zum letzten Tag, aber manchmal muss man das tun, was am besten für einen selber ist", erklärte Hanna in einem Interview mit Bild. Böses Blut habe es zwischen den beiden aber nicht gegeben: "Wir sind im Guten auseinandergegangen."

Instagram / giovanni_angilini Giovanni Angiolini im September 2021

Instagram / hannaweig Hanna Weig und Giovanni Angiolini im August 2023

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im November 2022

