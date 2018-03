Stehen Jana Julie Kilka (30) und Thore Schölermann (33) auf denselben deutschen Promi? Die beiden Schauspieler lernten sich bei den Dreharbeiten von Verbotene Liebe kennen und lieben. Inzwischen sind sie bereits über sieben Jahre ein Paar – und ihre Beziehung ist bis heute skandalfrei! Eifersucht scheint bei ihnen gar kein Thema zu sein – oder doch? Bei der Fack ju Göhte-Premiere in München machte Jana im Promiflash-Interview deutlich, wie heiß sie Elyas M'Barek (35) findet. Aber was sagt Thore dazu? "Ja, aber das ist okay. Es gibt so Typen, wo ich Jana, glaube ich, nicht böse wäre, wenn sie da mal hinterherguckt. Und das ist Elyas M'Barek. Da kann man schon mal hinterher gucken. Ich gucke ihm ja auch hinterher."



