Ein harmloser, herbstlicher Schnappschuss und schon wird gemunkelt: Ist Rebecca Mir (25) schwanger? Vor einigen Wochen postete das Model ein Instagram-Bild, auf dem eine kleine Wölbung zu sehen war. Für die Fans war damit klar: Da ist Nachwuchs unterwegs und gratulierten der 25-Jährigen sogar gleich. Kurz danach ging Rebecca allerdings in die Offensive und zeigte sich durchtrainiert und ohne eine Spur eines Babybäuchleins ihren Followern. Promiflash hat nun bei ihr nachgehakt und gefragt, was sie von solchen Kommentaren hält: "Es gibt Frauen, die das vielleicht nicht so toll finden, wenn man halt fragt oder denen nachgesagt wird, sie sind schwanger. Entweder halt wegen der Figur oder vielleicht auch aus anderen Gründen. Manche Frauen können ja auch nicht schwanger werden."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de