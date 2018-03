Der Club-Countdown läuft! Am 13. November strahlt VOX endlich die dritte Staffel vom Club der roten Bänder aus. Promiflash hat die Stars bei der Premiere der ersten beiden Folgen in Köln getroffen. Worauf können sich die Fans denn freuen? "Es ist wieder so eine emotionale Achterbahnfahrt. Man wird lachen, man wird heulen und es werden unerwartete Dinge passieren. Es ist wesentlich dramatischer als Staffel eins und zwei", verriet Schauspieler Timur Bartels (22). Die brandneuen Folgen laufen dann immer montags um 20:15 Uhr im TV.



