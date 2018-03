Ab dem 13. November laufen auf VOX die finalen Folgen von Club der roten Bänder. Im Promiflash-Interview erzählte Ivo Kortlang in Köln, wie der letzte und vor allem intensive Drehtag abgelaufen ist: "Wir haben die Abschlussszene gedreht. Aber es war super, superemotional für uns und dann wurde so gesagt: ‘Okay, jetzt seid ihr abgedreht.' Also man hat’s in diesem Moment einfach nicht gecheckt." Für seine Kollegen Nick Julius Schuck (16) und Timur Bartels (22) war der Abschied ebenfalls nicht leicht. Beide Schauspieler hatten gemischte Gefühle am Set und konnten das Ende kaum realisieren.



