Die Optik steigert auf jeden Fall die Chancen auf einen heißen Flirt! In der heutigen Folge von Adam sucht Eva treffen Selfmade-Millionär Bastian Yotta (40) und Reality-Sternchen Natalia Osada (27) in traumhafter Kulisse aufeinander. Am Südseestrand dürfen sie dann gegenseitig ihre Traumbodys bestaunen. Promiflash hegt eine Vermutung: Bastian könnte Gefallen an der blonden Schönheit finden, denn Natalia ist das Ebenbild seiner Ex-Freundinnen! Bahnt sich zwischen den beiden etwa ein feuriges Techtelmechtel an?



