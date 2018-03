Sein neuer Look kommt richtig gut an! Bei GZSZ schlittert Felix von Jascheroff (35) mit seiner Rolle als John Bachmann gerade ins nächste kriminelle Abenteuer: Er nimmt an illegalen Autorennen teil. Sein selbstbewusstes und draufgängerisches Auftreten kommt bei den Zuschauern richtig gut an. Auch, wenn er vor der Kamera den Bad Boy mimt: Felix warnt vor den verbotenen Derbys! "Macht es nicht zu Hause nach. [...] Bitte immer daran denken: Das, was wir gemacht haben, war nur fürs Fernsehen", appellierte der Schauspieler im RTL-Interview.



