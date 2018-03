Bella Thorne (20) in Trauer. Sie hat ihren Freund Lil Peep (✝21) verloren, mit dem sie eng befreundet war, den sie Gerüchten zufolge sogar gedatet haben soll. Der aufstrebende Rapper und YouTube-Star Lil Peep kämpfte mit Drogenproblemen, weswegen nun in den Medien vermutet wird, dass er an einer Überdosis gestorben ist. Bella teilt derweil in ihrer Instagram-Story ihren Schmerz: "Ihr wisst, wie talentiert und großartig er war. Und als Mensch war er einfach sogar noch so viel besser."



