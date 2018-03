Was tut Frau nicht alles für die Liebe – oder zumindest einen Flirt in der Südsee! Reality-Sternchen Natalia Osada (27) geht bei Adam sucht Eva splitterfasernackt auf Männerpirsch. Die Kuppelshow-Teilnahme forderte allerdings einiges an Vorbereitung von der 27-Jährigen – bereits Monate vor Drehbeginn begann sie eine strenge Diät. Für die leidenschaftliche Esserin keine leichte Aufgabe: “Es war die ersten Monate immer so ein Schwanken mit Cheaten und ohne Cheaten und dann zum Ende hin war’s dann wirklich krass, dass ich dreimal täglich Sport gemacht hab, kohlenhydratfrei. Ich glaube, 15 Kilo waren im Endeffekt runter", verrät sie jetzt im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de