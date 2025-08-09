Mit Schnauzer: Thomas Müller zeigt sich im veränderten Look

Für Thomas Müller (35) ist alles auf Neuanfang gestellt: Neuer Wohnort, neuer Fußballverein und jetzt sogar noch ein neuer Look! Auf Instagram postet der Fußballstar ein verwackeltes Spiegel-Selfie mit seinem typischen schiefen Grinsen – doch eines ist neu: der Schnurrbart! Obwohl der einstige FC-Bayern-Star den neuen Look auf dem Foto selbstbewusst rockt, ist ihm die Meinung seiner Fans offensichtlich wichtig, denn er fragt: "Schnurrbart – ja oder nein?"

Nach dieser Aufforderung lassen die Reaktionen der Fans nicht lange auf sich warten. Innerhalb weniger Stunden füllt sich die Kommentarspalte mit überwiegend positiven Reaktionen. "Du bist Müller, du kannst alles rocken", "Moustache-Müller lieben wir!" oder "Neues Team, neuer Look – wieso nicht?" zeigen, dass der neue Stil bei Thomas' Community äußerst beliebt ist. Nur wenige Stimmen raten dem Fußballer von dem Schnauzer ab und ermutigen ihn, seinem alten Erscheinungsbild treu zu bleiben.

Doch nicht nur optisch hat sich bei Thomas einiges getan. Nach mehr als zwei Jahrzehnten beim FC Bayern München schlägt er nun sportlich neue Wege ein. Der ehemalige Bayern-Star hat kürzlich seinen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps in Kanada bekanntgegeben. "Neues Team, neuer Look" – so beschrieb ein Fan treffend die Veränderung. Der Schnurrbart scheint das sichtbare Zeichen für ein neues Kapitel in Thomas' Leben zu sein, das er voller Experimentierfreude anzugehen scheint.

Instagram / esmuellert Thomas Müller, August 2025

IMAGO / Lackovic Thomas Müller, Juli 2025

IMAGO / MIS Thomas Müller, Juli 2025