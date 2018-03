Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) knutschen wieder – und die deutschen Promis sind begeistert! Bei der Bambi-Verleihung zeigen sich viele als wahre Jelena-Fans. "Ich traue mich das eigentlich gar nicht, zu sagen, aber ich finde das so süß. Und ich habe schon gedacht, als die beiden zusammen waren, das ist für mich so ein kleines Popmusik-Traumpaar", meinte Gülcan Kamps (35) im Promiflash-Interview. Die Lochis-Star Roman Lochmann (18) schwärmte: "Alle gönnen denen das von Herzen. Alle wollen, dass sie wieder zusammenfinden. Wie wenn der Prinz und die Prinzessin dann zusammenfinden – so ist das bei denen."



