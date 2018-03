Endlich sehen Fans sie wieder zusammen! Melina Sophie und Shirin David (22) sind schon lange befreundet. Zeitweise wohnen die YouTube-Stars sogar in einer gemeinsamen WG – und unterhalten ihre Fans regelmäßig mit lustigen Videos. Seitdem Melina in Island wohnt, müssen Follower allerdings auf Clips von "Shirina" verzichten – bis jetzt! In einem aktuellen YouTube-Video zeigt Melina ihren kürzlichen Besuch in Deutschland und trifft dabei natürlich auch Bestie Shirin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de