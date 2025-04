Rapperin Shirin David verbietet Presse bei ihren Konzerten

Shirin David (29) sorgt auf ihrer aktuellen "Blond aber schlau"-Tour nicht nur mit ihrer Performance für Schlagzeilen. Der Grund: Pressevertreter sind bei den Konzerten nicht willkommen. Die Musikerin und Influencerin verzichtet vollständig darauf, Presse- und Fotoakkreditierungen zu vergeben. Vertreter der Medien müssen reguläre Tickets kaufen, wenn sie über die Shows berichten wollen. Die Preise für die Shows der Social-Media-Ikone liegen dabei zwischen 75 und 90 Euro, besondere Suiten-Tickets gibt es für 200 Euro.

Warum keine Akkreditierungen vergeben werden, ließ die Musikerin bisher unkommentiert. Eine Anfrage der Süddeutschen Zeitung blieb unbeantwortet. Laut einer Rückmeldung von Shirins Management werde es bei der gesamten Tour keine Ausnahmen geben. Shirin stellt sich mit ihrer Presse-Maßnahme klar gegen Branchenüblichkeiten, denn für die Presse steht üblicherweise ein kleines Kontingent an Karten zur Verfügung. Hinter ihrem konsequent durchgezogenen Vorgehen vermuten Kritiker ein geschicktes Marketing-Konzept. So sollen Shirins Konzerte laut SZ nicht nur musikalische Erlebnisse sein, vielmehr gleiche ein Konzertabend einer perfekt inszenierten Verkaufsshow. So stand während des Tourauftakts vor der Lanxess-Arena in Köln etwa ein Truck für Shirins Eistee-Marke "DirTea", Promotion inklusive.

Shirin hat sich mit den Jahren ein eigenes Imperium aufgebaut: Die ehemalige DSDS-Jurorin, die eigentlich Barbara Shirin Davidavičius heißt, verdient neben der Musik an verschiedenen eigenen Produktlinien – von Parfüms über Eistee bis hin zu Kosmetik. Dank ihres unternehmerischen Erfolgs schaffte sie es sogar auf das Cover der deutschen Forbes-Ausgabe.

Getty Images Shirin David, Rapperin

Getty Images Shirin David am Set von "The Voice of Germany", 2023

