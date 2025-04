Stolz: Hinter Shirin Davids Beauty-Reihe steckt harte Arbeit

Über ein Jahr lang hat Shirin David (30) an ihrer eigenen Beauty-Reihe gearbeitet und seit wenigen Tagen ist es so weit: Seit dem 14. April sind die Shirin-Beauty-Produkte bei DM erhältlich. Die Rapperin und Social-Media-Ikone könnte nicht glücklicher sein. "Ich platze einfach vor Stolz", verriet sie in ihrer Instagram-Story und gibt ihren Fans einen kleinen Einblick in den Entstehungsprozess. Über zahlreiche Prototypen und unzählige Änderungen hinweg ist es nun gelungen, vier Produkte auf den Markt zu bringen, die ihre Vision voll und ganz widerspiegeln. "So viele Pröbchen, so viele Änderungen, etliche Anpassungen – und jetzt sind alle vier Produkte einfach perfekt geworden", freut sich die "Bauch Beine Po"-Interpretin.

Bereits im Sommer 2024 war Shirin mitten in den Vorbereitungen, als sie parallel zu Tanzproben für ihre Festival-Auftritte eifrig an ihrem Beauty-Projekt arbeitete. Ihr Ziel war es, eine Produktreihe zu schaffen, die sowohl gut duftet als auch eine hochwertige Pflege bietet – eine Kombination, die sie bislang auf dem Markt vermisst hatte. Die Umsetzung war ebenso anspruchsvoll wie umfangreich: Shirin verglich etliche Produkte, kombinierte sie und analysierte, was ihrer Meinung nach fehlte. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen – sowohl die Pflegewirkung als auch die Verpackung scheinen am Ende voll und ganz ihren Vorstellungen zu entsprechen.

Die Leidenschaft, die Shirin in ihr neuestes Projekt gesteckt hat, ist nicht überraschend für ihre Fans. Die "Ich darf das"-Berühmtheit ist bekannt dafür, ihre Projekte mit Perfektionismus und Ausdauer zu verfolgen. Beweis genug sind wohl unter anderem auch ihre Bühnenshows, die sie beispielsweise aktuell auf ihrer "Schlau aber blond"-Tour zum Besten gibt. Neben ihrem Gesang und passenden aufregenden Performances unterhält Shirin ihre Fans bei den Auftritten unter anderem mit sage und schreibe acht Outfitwechseln.

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David im April 2025

Anzeige Anzeige