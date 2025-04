Nach Klage: Shirin Davids zweite Nasen-OP war kostenlos

Social-Media-Star und Musikerin Shirin David (30) hat kürzlich in einem TikTok-Video überraschende Details über ihre zweite Nasen-OP preisgegeben. Die "Ich darf das"-Interpretin erzählte, dass die Operation, die sie eigentlich mehrere tausend Euro gekostet hätte, letztlich kostenlos für sie war. Der Grund? Shirin wurde Monate nach dem Eingriff auf der Instagram-Seite des Chirurgen ohne ihre Zustimmung markiert. "Ratet mal, wer sich bei uns auch die Nase hat operieren lassen", lautete die Bemerkung unter dem Post, den die Praxis eigentlich nicht hätte veröffentlichen dürfen. Damit sei laut Shirin die ärztliche Schweigepflicht verletzt worden, woraufhin sie rechtliche Schritte einleitete. Ihre Anwältin regelte den Rest.

Die Anwältin der Sängerin sorgte dafür, dass Shirin das gesamte Geld für die Operation zurückerstattet bekam. "Dann hab ich den Screenshot erst mal Frau [Rechtsanwältin] Bezzenberger geschickt, dann hat Frau Bezzenberger die verklagt und rate mal, wessen Nasen-OP umsonst war", freute sich Shirin in dem Video. Die Markierung könnte wohl auf einen Datenschutzfehler zurückzuführen sein, den sie einer Praktikantin zuschreibt. Dennoch sei die Klage eine klare Antwort auf den Vorfall gewesen, da sie den Eingriff als sehr privat empfand. "Also mein Näschen, mein zweites hat mich null Euro gekostet. [...] Haltet euch einfach an mich und dann läuft das schon", fügte sie sarkastisch hinzu.

Die 30-jährige Shirin, die erst als YouTuberin und später als Musikerin erfolgreich wurde, ist bekannt dafür, ihr Leben ungeschönt mit ihrer Community zu teilen. Ihre Offenheit, auch über Schönheitsoperationen zu sprechen, wird von ihrer Fangemeinde geschätzt. Sie betont dabei stets, dass solche Eingriffe eine sehr persönliche Entscheidung seien. Shirin selbst steht inzwischen zu ihren Veränderungen und hat oft erklärt, dass sie derartige Schritte nur für sich und nicht für andere geht.

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige