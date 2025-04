Vom Netz ins Rampenlicht: Shirin Davids Rekordreise

Shirin David (30), mit bürgerlichem Namen Barbara Schirin Davidavicius, ist längst mehr als nur eine erfolgreiche Musikerin – sie ist eine echte Allrounderin. Zwischen ihrer aktuellen Tour, YouTube-Videos, Chart-Hits und ihrem eigenen Unternehmen hat sich die Rapperin fest in der Unterhaltungsbranche etabliert. Ihr Weg zum Superstar begann dabei schon früh: Aufgewachsen in Hamburg, lernte Shirin als Kind klassische Instrumente wie Klavier, Geige und Oboe und stand laut dem Magazin Stern sogar an der Hamburgischen Staatsoper auf der Bühne. Heute begeistert sie Millionen von Fans und erreichte bereits sieben Mal Platz eins der deutschen Singlecharts. Mit ihrem aktuellen Hit "Bauch Beine Po" brach Shirin erneut Rekorde – musste sich dabei aber auch kritischen Stimmen stellen.

Abseits der Musik überzeugt Shirin mit einer einzigartigen Mischung aus Authentizität und Glamour. Bekannt für ihren extravaganten Stil und ihre Offenheit, spricht sie ohne Scheu über ästhetische Eingriffe, aufwändige Musikvideodrehs und ihre Vergangenheit. So verriet sie laut der Fernsehsendung Brisant, dass sie sich mit 18 Jahren aus Geldmangel selbst ihre Schneidezähne gefeilt habe – eine Entscheidung, die sie heute mit einem Augenzwinkern kommentiert. Heute strahlt die Musikerin mit makellosen Veneers, rät aber ausdrücklich davon ab, ihren damaligen Aktionen nachzueifern. Ihre Achtsamkeit zeigt sich auch in ihrer Hingabe zur Musik: Ihre Mutter spielte Shirin bereits als Baby die Musik von Mozart vor – ein Ritual, das die Sängerin stets in Ehren hält.

Auch privat ist Shirin mindestens genauso spannend wie auf der Bühne. Als großer Harry Potter-Fan erinnert sie sich gerne an die Sommerferien in Litauen, in denen die Bücher ihre treuen Begleiter waren. Ihre Neigung zum Aberglauben wiederum ist, laut der FAZ, Ausdruck ihrer litauischen Wurzeln: Schwarze Katzen, offene Regenschirme im Haus oder das Pfeifen gelten für sie als absolute No-Gos. Ihre Bereitschaft, auch persönliche Einblicke zu gewähren, macht Shirin nicht nur nahbar, sondern unterstreicht auch ihren Einfluss als Vorbild für ihre Community. Denn trotz allem Glamour bleibt sie eine faszinierende Persönlichkeit – mit Bodenhaftung, Charisma und einem klaren Gespür dafür, was ihre Fans wirklich bewegt.

Instagram / shirindavid Shirin David, Juni 2024

Getty Images Shirin David am Set von "The Voice of Germany", 2023

