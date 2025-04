"Nie wieder": Shirin David hat genug vom Festival-Chaos

Während ihrer aktuellen "Schlau aber blond"-Tour, die Shirin David (29) durch zahlreiche Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz führt, hat die Rapperin eine klare Ansage gemacht: Festivals gehören für sie der Vergangenheit an. In einem Tour-Vlog, den sie auf YouTube teilte, verriet die Künstlerin, dass die Erlebnisse vom vergangenen Sommer sie zu diesem drastischen Entschluss bewogen hätten. "Es war teilweise wirklich Horror", erklärte sie und führte schlechte Organisation, mangelhaften Sound und die schiere Unberechenbarkeit der Gegebenheiten vor Ort als Hauptgründe an.

Für Shirin, die mit Songs wie "Ich darf das" für Entscheidungsfreiheit plädiert, seien die strengen Vorgaben und eingeschränkten Möglichkeiten bei Festivals besonders frustrierend gewesen. Im Gegensatz dazu sehe sie bei ihren eigenen Shows viel mehr Optionen, ihrem hohen Anspruch gerecht zu werden. Trotzdem lobte sie einen positiven Aspekt der Festivalsaison: Durch das ständige Reisen sei sie körperlich sehr fit geblieben. Neben ihrer aufwendig gestalteten Solo-Tour arbeitet Shirin aktuell auch an einer Netflix-Dokumentation, bei der sie zwischenzeitlich sogar das gesamte Filmteam austauschen ließ, um ihre Vision optimal umzusetzen.

Die Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Barbara Schirin Davidavicius heißt, ist nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern auch für ihren Hang zur Perfektion und ihren unverwechselbaren Stil. Dass sie jetzt die Entscheidung trifft, sich künftig auf Solo-Shows zu konzentrieren, scheint daher konsequent. In Interviews hat die ehemalige DSDS-Jurorin bereits mehrfach betont, dass sie sich gerne kreativ austobe und stets die Kontrolle über ihre Projekte behalten wolle. Neben ihrer Musikkarriere widmete sich Shirin bereits erfolgreich der Vermarktung von eigenen Parfüms sowie Eistees, wobei sie die Zügel vermutlich ebenfalls streng in der Hand behielt.

Instagram / shirindavid Shirin David, November 2023

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

