Workaholic? Shirin David feiert ihren Geburtstag auf Tour

Shirin David (30) hat gleich doppelten Grund zum Feiern: Am heutigen 11. April 2025 wird die erfolgreiche deutsche Rapperin 30 Jahre alt – und begeht diesen besonderen Tag inmitten ihrer Fans. Anlässlich ihrer aktuellen "Schlau aber blond"-Tour steht Shirin heute in der ausverkauften Quarterback-Immobilien Arena in Leipzig auf der Bühne. Mit ihrem beliebten Mix aus Rap, Pop und elektrisierender Performance bringt sie nicht nur ihre Fans zum Feiern, sondern auch sich selbst. Die Stimmung ist bereits ausgelassen, und Shirin zeigt sich auf Instagram bereits in absoluter Partylaune.

Die Deutschlandtour "Schlau aber blond" ist Shirins zweite große Konzertreise und startete am 1. April mit einer spektakulären Show in der Lanxess-Arena in Köln. Insgesamt stehen 14 Städte in nur 25 Tagen auf dem Plan, ein straffes Programm, das die 30-Jährige jedoch mit Bravour meistert. Nach dem Bühnenauftritt in Leipzig hat Shirin allerdings kaum Zeit zum Verschnaufen, denn schon morgen tritt sie in der SAP-Arena in Mannheim auf. Doch auch privat wurde kürzlich gefeiert: Ihre jüngere Schwester Patricia Davidavicius, besser bekannt als Pati Valpati, hatte in der vergangenen Woche Geburtstag. Dass beide für neun Tage gleich alt waren, kommentierte Shirin humorvoll während einem ihrer Konzerte.

Shirin David, die 2019 mit ihrem Debütalbum "Supersize" ihren Durchbruch feierte, gilt heute als Powerfrau und Vorbild für viele. Ihre musikalischen Erfolge sind beeindruckend: Hits wie "90-60-111" oder "Bauch Beine Po" machten sie zur festen Größe in der deutschsprachigen Musikszene. Ihr neues Album "Schlau aber blond", das Anfang des Jahres erschien, knüpft nahtlos an ihre Erfolgsgeschichte an. Neben ihrer Karriere beeindruckt Shirin immer wieder durch ihre bodenständige und liebevolle Beziehung zu ihrer Familie. Insbesondere die Verbindung zu ihrer Schwester Pati wird von den Fans gefeiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David im November 2024

Anzeige Anzeige