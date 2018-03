Judith Williams (45) bekommt mit Dagmar Wöhrl (63) weibliche Unterstützung bei Die Höhle der Löwen. Nach dem Aus von Lencke Steiner im Jahr 2016 hatte es die Beauty-Queen in der vergangenen Staffel nur mit männlichen Investoren zu tun. Und wie findet Judith den Neuzugang? "Ich war sehr glücklich, dass Dagmar Wöhrl dabei ist, weil da war ich nicht mehr alleine als Frau. Da war noch jemand, der vielleicht ähnlich empfindet und fühlt so wie ich. Wir haben uns sofort verbündet und uns sehr gut verstanden", erzählte die Teleshopping-Expertin im Promiflash-Interview bei den BUNTE Beauty Days in München.



