Zwei Körbchengrößen mehr? Für die schwangere Ex-Bachelor-Kandidatin Inci Elena Sencer (24) kein Problem! Sie freut sich, dass ihr Körper endlich zeigt, dass sie ihr erstes Töchterchen erwartet. Denn in den ersten sechs Schwangerschaftsmonaten war das noch nicht zu erahnen! Und für die Zeit nach der Geburt hat sie auch schon einen Plan, wie sie Promiflash verrät: "Mal gucken, wie es danach aussehen wird, denn ich will ja auch stillen. Und deswegen hoffe ich, dass sie nicht allzu schlecht aussehen, meine natürlichen Brüste. Wenn nicht, muss halt der Doc nachhelfen!"



