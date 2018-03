Da ist sie dem Tod aber gerade so von der Schippe gesprungen! In einem Experiment mit Kollege Joey's Jungle (22) testete Julia Beautx (18) kürzlich die Wirkung von Trockeneis und Brennspiritus auf andere Stoffe und erzielte dabei erstaunliche Effekte. Lediglich die Kombination mit Chlor, die zu einer giftigen Reaktion führte, hätte das YouTuber-Team wohl lieber nicht ausprobiert. Bei der Glow 2017 erzähle Julia Promiflash: "Es war ja wirklich dieses Gift, was da ausgetreten ist. Es war schon krass für uns. Wir haben wirklich im Kopf gedacht, gleich ist es vorbei. Am Ende des Tages waren wir sehr erleichtert, dass wir noch alle lebend im Bett lagen."



