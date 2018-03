Heiß, heißer, Katja (21)! Am vergangenen Freitag sind die Wünsche ihrer Fans endlich wahr geworden: Erotik-Vloggerin Katja Krasavice hat ihren langersehnten ersten Song "Doggy" veröffentlicht! Mit dem ersten Platz der ITunes-Charts war es der Sextoy-Liebhaberin jedoch nicht genug: Die versaute Blondine feierte ihre Musikpremiere gleich ausgiebig im Club "KINKI Palace" in Sinsheim – inklusive aufreizendem Hüftschwung und Selfie-Session mit den "Doggy"-Fans! Promiflash begleitete die YouTuberin bei ihrer Release-Party – und hakte direkt mal nach, wie sich der erste Auftritt so anfühlte: "Hammer! Hat mega Spaß gemacht, immer wieder!", schwärmte Katja.



