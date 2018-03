Wer erkämpft sich in diesem Jahr die goldene Heugabel und wird das beliebteste Bauer sucht Frau-Paar der Staffel? Heute Abend ist es so weit: Beim allerletzten Scheuenfest entscheidet sich, welcher Farmer bei seiner Auserwählten bleibt und welcher Landwirt ab sofort wieder alleine schläft. Aber welches Pärchen ist schon jetzt der Gewinner der Zuschauerherzen? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt: Diese Bauern und ihre Herzblätter sind die absoluten Favoriten! Dazu gehören neben Safaribauer Gerald und seiner Anna auch die Badewannen-Liebhaber Benny und Nadine. Schwarzwälder Benny scheint es richtig ernst mit seiner Hofdame zu meinen – und will ihr beim finalen Hoffest eine große Frage stellen!



