Was für ein Schock! Die hochschwangere Inci Sencer (24) meldete sich via Instagram-Story jetzt aus dem Krankenhaus. Nicht aber etwa, weil die Geburt losging, sondern weil sie zweimal gestürzt war und danach plötzlich Schmerzen im Bauch hatte. Die Sorge: Geht es ihrem Baby gut? Nach einer ärztlichen Untersuchung konnte die Ex-Bachelor-Kandidatin aber Entwarnung geben – ihrem Töchterchen ist alles in Ordnung. Die Diagnose: Inci hat Senkwehen! Ihre kleine Prinzessin könnte also nun wirklich jederzeit auf die Welt kommen.



