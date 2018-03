Die Modelbranche wird immer kurviger! Vor Kurzem wurden Plus-Size-Kandidatinnen am Set zur 13. Staffeln von Germany's next Topmodel gesichtet. Jetzt verkündete auch Kurven-Star Ashley Graham (30): Sie will ein Victoria's Secret-Engel werden! Was denkt eigentlich die deutsche Prominenz über den Curvy-Trend? Promiflash hakte bei der Präsentation des Lambertz Kalenders 2018 in Berlin mal bei erfolgreichen Models wie Nico Schwanz (39), Daniela Michalski und Co. nach.



