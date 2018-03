Wie wird die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) ablaufen? Am Montag hat der britische Palast die frohe Botschaft verkündet: Harry und seine Meghan werden 2018 tatsächlich den Bund der Ehe eingehen. Bereits kurz danach konnten sich eingefleischte Royal-Fans auch noch über weitere Details bezüglich der Zeremonie freuen. Die Trauung wird im Mai in der St. George's Chapel im Windsor Castle stattfinden. Stellt sich nur noch eine Frage: Wie pompös wird die royale Hochzeit? Promiflash hakt bei der Movie meets Media bei Medienpsychologe Jo Groebel (67) nach: "Die Hochzeit wird wahrscheinlich nicht ganz so glamourös ausfallen, wie die von Kate und William. Ganz einfach, weil wir es hier nicht mit dem Thronfolger – jedenfalls nicht dem direkten Thronfolger – zu tun haben." Trotzdem soll die Feier alle andere als schlicht werden!



