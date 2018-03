Nachdem die Beziehung von Selena Gomez (25) und The Weeknd (27) zu Ende gegangen war, tauchten fast täglich Fotos auf, die bewiesen: Es geht wieder was zwischen der "Wolves"-Interpretin und ihrem Ex-Freund Justin Bieber (23). Dann plötzlich der Umschwung: Sendepause, keine neuen Pärchenbilder von Jelena – bis jetzt! Die Neublondine besuchte vor Kurzem eine Kirche in Los Angeles – zusammen mit Justin! Nach dem Gottesdienst gingen die beiden Turteltauben sogar zusammen essen.



