Da kamen sie aber ganz schön ins Plaudern! Am Donnerstag tummelte sich die weibliche Prominenz bei der Eröffnung des First Female DIY Stores in Berlin, bei dem Sextoys künftig noch im Laden ausprobiert werden können. Passend zum Anlass gerieten Sarah Knappik (31), Brenda Hübscher (24) und Co. über ihre ersten Selbstbefriedigungsversuche ins Plaudern. Vor allem Fiona Erdmann (29) rutschten pikante Details raus: "Sich mit dem eigenen Körper befassen, das ging wahrscheinlich so ab 10 Jahren los. Dass irgendwie die Brüste anfangen zu wachsen. Und dann denkt man sich: Ja, irgendwas passiert da mit meinem Körper. Ich glaube, ich werde zur Frau", erinnerte sich das Model im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de