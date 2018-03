Stefanie Giesinger (21) kann ihre Gefühle kaum noch zurückhalten. Seit ihrer Geburt leidet die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin unter der Krankheit Volvulus – einer seltenen Magenverdrehung. Jetzt musste die Beauty erneut ins Krankenhaus. Wie schlecht es ihr geht, zeigen zahlreiche Clips in ihrer Instagram-Story. Aufgeben kommt für die Freundin von YouTuber Marcus Butler (25) aber nicht infrage, wie sie den Tränen nahe betont: "Ich denke einfach nur noch 'Los, Steffie, du schaffst das. Du kannst das überleben. Ich will noch so viel erreichen und erleben.'"



