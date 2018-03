Wie geht es Fiona Erdmann (29) heute? Anfang 2016 verlor ihre Mutter den Kampf gegen eine Nervenkrankheit. In diesem Jahr der nächste Schick­sals­schlag: Im Juli starb ihr Ex-Mann Mohammed bei einem Autounfall. Er war ihre Jugendliebe, elf Jahre waren die beiden ein Paar. Aktuell räumt das Model das Haus ihrer geliebten Mama aus. Keine leichte Aufgabe, wie sie im Gespräch mit Promiflash verriet: "Es geht halt nicht so rational ab, wenn du so ein Haus aussortierst. Mit den ganzen Sachen von meiner Mutter, mit den ganzen Sachen von meinem Ex-Mann. Du kannst das nicht einfach hochnehmen, wegschmeißen oder aussortieren. Du guckst es dir dann an und dann ist das alles halt nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch psychisch echt ein hartes Ding."



