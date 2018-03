Am 9. Dezember ist es endlich soweit – es wird der neue Mister Germany gewählt. Der Sieger tritt damit in die Fußstapfen von Vorjahresgewinner Dominik Bruntner (24), der es in seiner Amtszeit sogar ins Promi Big Brother schaffte. Doch was muss ein Mister Germany eigentlich alles leisten können? Im Trainingslager in Ägypten lernen die Jungs Dinge wie Knigge, Tanzen, Verhalten in den Medien oder Posieren für Fotoshootings.



