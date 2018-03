Victoria Swarovski (24) spricht Klartext: Ist die Freundschaft zu BFF Sylvie Meis (39) jetzt vorbei? Erst vor Kurzem überraschte RTL mit der Nachricht, dass die sympathische Niederländerin nicht länger Teil des Let's Dance-Moderationsteams sein wird. Ihren Platz neben Daniel Hartwich (39) wird ab kommenden März dann Victoria einnehmen. Herrscht wegen dieser Entscheidung jetzt bei den Freundinnen dicke Luft? "Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass sie enttäuscht ist. Und ich kann auch verstehen, dass einige Fans ihren Frust an mir auslassen. Sylvie und ich wissen aber beide, dass es nicht meine Schuld war", verriet die Kristallerbin im Gala-Interview. Die Chemie zwischen den Frauen stimmt einfach, so sehr sogar, dass Sylvie im Sommer Gast bei Vicis romantischer Traumhochzeit in Italien war.



