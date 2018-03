Was für eine Hiobsbotschaft für Luke Mockridge (28)! Der Comedian wird von der Unterhaltungssendung "Verstehen Sie Spaß?" heftig auf den Arm genommen. In einem Sketch mit versteckter Kamera wird ihm vorgegaukelt, er müsse seinen Wehrdienst in der italienischen Armee ableisten. Der Halbitaliener habe demnach nicht rechtzeitig verweigert. Der 28-Jährige fällt aus allen Wolken: "Es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass ich in weniger als drei Monaten im Mittelmeer bin und die Grenze von Italien dichtmache." Den ganzen Film zeigt das Erste am 9. Dezember um 20:15 Uhr bei "Verstehen Sie Spaß?".



