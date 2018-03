Aurelio Savina (39) und Lisa Freidinger (28) im offenen Hochzeitstalk! Für den Ex-Bachelorette-Flirtprofi und seine Liebste kann es gerade kaum besser laufen. Gerade erst eröffneten die zwei ihr eigenes Restaurant "Comera" in München. Und auch privat stehen alle Zeiger auf Freude. Der Wolf will seine Wölfin bald heiraten. Im Promiflash-Interview verriet Lisa jetzt, wie sie sich den schönsten Tag ihres Lebens eigentlich genau vorstellt: "Für uns gibt es zwei Optionen: Mein Traum war, wenn ich mal heirate [...], bescheiden zu heiraten. Also maximal 15 Personen, am Meer, barfuß im Sand. Allerdings, wenn sich natürlich die Möglichkeit ergibt, es vom TV begleiten zu lassen, dann muss es natürlich richtig krachen."



