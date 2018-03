Steht nach dem eigenen Restaurant eine eigene Dokusendung für Aurelio Savina (39) und seine Verlobte Lisa Freidinger (28) an? Nach den TV-Hochzeiten von Sarah Connor (37) und Marc Terenzi (39) sowie von Gülcan (35) und Sebastian Kamps könnten sich die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer womöglich bald im Fernsehen das Jawort geben. Das verrieten die Neugastronomen im Promiflash-Interview bei der Eröffnungsparty ihres Lokals Comera in München. "Wir haben von einigen Produktionen ein Angebot bekommen für unsere anstehende Hochzeit 'My Big Italian Wedding' und warten jetzt praktisch darauf, welche Produktion zusagt", erzählte der Bräutigam in spe von den anstehenden Plänen.



