Geht der Club der roten Bänder in eine neue Runde? Die beliebte Krankenhaussendung feiert seit 2015 große Erfolge. In insgesamt drei Staffeln bewegten die Geschichten um Leo (Tim Oliver Schultz, 29) und Co. Millionen Fernsehzuschauer. Doch schon am Montag, den 11. Dezember, flimmern die beiden letzten Folgen der Trilogie über die Bildschirme. Für die Fans bedeutet das: Abschied nehmen! Oder doch nicht? Der Produzent machte jetzt Hoffnung auf einen CdrB-Kinofilm."Vielleicht finden wir ja auch noch eine Möglichkeit, mit den 'roten Bändern' weiterzuarbeiten", verriet Jan Kromschröder gegenüber DWDL.



