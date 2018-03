Erweitern die Lochis ihren Bekanntheitsgrad jetzt auch über den großen Teich? Gerade erst sind Heiko (18) und Roman Lochmann (18) von ihrer ersten Tour durch die USA zurückgekehrt. Doch die Eindrücke der letzten Wochen können sie so schnell offenbar nicht verarbeiten, wie sie im Promiflash-Interview bei der 1LIVE Krone 2017 verrieten. Mit so viel Hype haben sie definitiv nicht gerechnet: "Die haben plötzlich alle mitgesungen und mitgemacht. [...] es ist einfach so crazy, was da abging. Wir haben es bis heute nicht verstanden", schwärmten die Twins. Aber keine Sorge: Ihre Karriere komplett in die Staaten verlagern, wollen die 18-Jährigen erst einmal nicht.



