Drama? Sido verließ wortlos WhatsApp-Gruppe mit den Lochis

Verhinderte ausgerechnet eine Sprachnachricht den möglicherweise größten Hit der 2010er Jahre? Das deuten jetzt Heiko (26) und Roman Lochmann (26) an, die vor rund zehn Jahren mit keinem Geringeren als Rapper Sido (45) auf dem besten Weg waren, eine musikalische Kollaboration zu starten. Darüber sprachen die Zwillinge jetzt im YouTube-Interview mit Aaron Troschke (36) und erzählten, wie sie 2016 über einen gemeinsamen Freund mit dem Berliner in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe gelandet waren. Sido hatte den Brüdern damals eigene Songs geschickt und gefragt, ob sie nicht Lust hätten, zusammenzuarbeiten. Was danach folgte, hätte wohl niemand erwartet: Der Rapper verließ die Gruppe – ohne ein weiteres Wort.

Der Auslöser war offenbar eine kurze Sprachnachricht von Roman. Die Lochmann-Zwillinge waren zu der Zeit viel unterwegs, und Roman konnte nur schnell antworten: "Hey, danke, ich muss kurz in den Flieger [...] Ich melde mich gleich." Eine Nachricht, die Sido allem Anschein nach in den falschen Hals bekam. "Ich glaube, das hat er irgendwie falsch verstanden", erinnerte sich Roman im Gespräch mit Aaron. Ohne weitere Reaktion verließ Sido die Gruppe und der Kontakt brach ab. Seitdem herrscht Schweigen zwischen dem Rapper und den Zwillingen. Sido selbst hat sich zu der Geschichte bislang nicht geäußert.

Trotz der jahrelangen Funkstille hegen Heiko und Roman keinen Groll. "Liebe Grüße an Sido", betonte Roman am Ende des Interviews und erklärte, dass es kein böses Blut gebe. Die Lochmann-Zwillinge, die früher unter dem Namen Die Lochis bekannt waren und sich als Teenager auf YouTube eine riesige Fangemeinde aufgebaut hatten, sind inzwischen als Duo mit dem Namen HE/RO aktiv. Sido hingegen zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Rappern Deutschlands und feierte mit Songs wie "Mein Block" schon in den frühen 2000er Jahren seinen Durchbruch.

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Getty Images Roman und Heiko Lochmann, Mai 2022 in Berlin

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Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt

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Getty Images Heiko Lochmann und Roman Lochmann, Juni 2024