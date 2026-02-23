Heiko Lochmann blickt auf eine "harte Mobbingzeit" zurück

Heiko (26) und Roman Lochmann (26) sitzen als Musik-Duo HE/RO in diesem Jahr auf dem Doppelstuhl bei The Voice Kids und nutzen die Gelegenheit, um auf ihre bewegte Vergangenheit zurückzublicken. Im Interview mit Promiflash sprachen die Zwillinge über ihre frühen Jahre im Rampenlicht und ob sie rückblickend etwas anders machen würden. Heiko erinnerte sich dabei an eine besonders schwere Phase in seiner Jugend, in der er massiv unter Mobbing litt. "Wenn ich mich so ein wenig an meine frühe Jugend zurückerinnere, ging ich eine Zeit lang durch eine ziemlich harte Mobbingzeit, das ging so ein, zwei Jahre", erzählte der Social-Media-Star offen.

Auf die Frage, ob er heute etwas bereue, antwortete der 26-Jährige nachdenklich. Er hätte seinem jüngeren Ich damals gerne Mut zugesprochen und ihm gesagt: "Hey, es wird alles gut. Lass dich nicht unterkriegen und glaub an dich selbst." Vielleicht hätte er sich einfach mal in den Arm nehmen oder sich ein High Five geben sollen, überlegte er. Dennoch wolle er im Endeffekt nichts an seiner Vergangenheit ändern, betonte Heiko im Gespräch. Er habe sogar "ein bisschen Angst davor", dass sich durch eine Veränderung in der Vergangenheit auch etwas am Hier und Jetzt ändern könnte. All die schwierigen Jahre hätten die Brüder schließlich genau dorthin gebracht, wo sie jetzt sind.

Heiko und Roman blicken auf einen ganz besonderen Start bei "The Voice Kids" zurück. Heiko erzählte gegenüber Promiflash, wie unwirklich für ihn der Moment war, als die Zusage für den Coach-Job kam. Er saß gerade im Bademantel in der Sauna des Fitnessstudios, als Roman die freudige Nachricht überbrachte. "Ich musste mich erst mal kneifen, um zu checken, dass das echt ist – wir haben uns total gefreut", so der Musiker. Besonders emotional wurde es gleich zu Beginn der Staffel: Kandidatin Maja performte einen Song der Zwillinge und widmete damit ihren Auftritt ihren musikalischen Vorbildern. Heiko und Roman waren sichtlich gerührt, stürmten spontan auf die Bühne und sangen gemeinsam mit Maja ihren eigenen Song.

Maxi Karcher Die Band HE/RO

Joyn Heiko und Roman Lochmann, "The Voice Kids" 2026

Joyn Roman und Heiko Lochmann (HE/RO) mit "The Voice Kids"-Talent Maja