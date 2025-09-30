Heiko und Roman Lochmann bekommen eine eigene Dokureihe

Die Lochmann-Zwillinge sind zurück! Mit "Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge" widmet ZDFneo den Brüdern Heiko (26) und Roman Lochmann (26) eine umfassende Dokureihe, die ihre Entwicklung vom Teenie-Phänomen zu ernstzunehmenden Musikern beleuchtet. Am 13. November zeigt der Sender alle fünf Folgen ab 22:15 Uhr, die bereits ab dem 1. November in der Mediathek verfügbar sind. Fans können sich auf ganz private Einblicke freuen, die sowohl die Höhen als auch die Tiefen ihrer kreativen und persönlichen Entwicklung zeigen.

Bereits vor über einem Jahrzehnt starteten die Brüder im Alter von zwölf Jahren ihre beeindruckende Karriere auf YouTube und verzauberten Millionen Fans mit ihren Videos und ihrer Musik. Mit Hits, ausverkauften Konzerten und sogar Kinofilmen wurden die Lochis zu einem unverzichtbaren Teil der Teenie-Popkultur. Vor sechs Jahren entschieden sie sich für einen Neuanfang als Musiker mit dem Projekt HE/RO. Bis heute haben sie zwei Alben veröffentlicht und planen für März eine große Tour. Die Dokureihe zeigt dabei, wie die beiden ihren eigenen Weg finden – zwischen Selbstzweifeln, künstlerischen Herausforderungen und dem unterschiedlichen Umgang mit dem Druck, der auf ihnen lastet.

Im Fokus der Serie steht besonders ihr persönlicher und beruflicher Wandel: Wie gehen Heiko und Roman mit mentaler Gesundheit, Erschöpfung und der Suche nach Authentizität um? Fans dürfen sich auf Proben in einfachsten Studios, intime Momente im Elternhaus und emotionale Episoden auf Tour freuen. Die Serie gibt dabei auch einen Einblick in den engen familiären Zusammenhalt der Brüder. Sie bricht mit alten Klischees und zeigt, wie das Duo versucht, sich von den Schatten ihrer Vergangenheit zu lösen und eine neue Identität als Künstler zu schaffen.

ZDF/ Eric Joel Heiko und Roman Lochmann in der Doku "Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann-Zwillinge"

ZDF/Anton Roentz Heiko und Roman Lochman, Internetstars

ZDF/ Anton Roentz Heiko und Roman Lochmann, Musiker