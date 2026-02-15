Heiko Lochmann erfuhr in Sauna von "The Voice Kids"-Zusage

Heiko Lochmann (26) und sein Zwillingsbruder Roman Lochmann (26) feiern gerade eine aufregende neue Etappe ihrer Karriere. Die beiden haben sich als Musik-Duo HE/RO neu erfunden und sitzen nun als Coaches auf dem Doppelstuhl der beliebten TV-Show The Voice Kids. Besonders kurios: Wie Heiko gegenüber Promiflash verriet, erreichte ihn die Zusage für den Job in einem sehr ungewöhnlichen Moment. Er saß im Bademantel in der Sauna ihres Fitnessstudios, als Roman voller Freude zu ihm kam und die Botschaft überbrachte: Sie sind offiziell dabei! "Ich musste mich erst mal kneifen, um zu checken, dass das echt ist – wir haben uns total gefreut", berichtete Heiko.

Mit dem neuen Job als Coaches bei "The Voice Kids" gehen die beiden Brüder, die einst mit YouTube-Videos berühmt wurden, einen weiteren Schritt in ihrer beeindruckenden Karriere. Auf der Doppelstuhl-Bühne des Formats dürfen sie nun gemeinsam jungen Talenten zur Seite stehen und diese musikalisch fördern. Für die Zwillinge, die sich selbst leidenschaftlich der Musik verschrieben haben, ist dies ein Herzensprojekt. Als HE/RO haben die Brüder in der Vergangenheit nicht nur ihr musikalisches Können, sondern auch ihre starke Verbindung zueinander immer wieder unter Beweis gestellt. Der Job als Coaches scheint wie gemacht für das Duo.

Für großes Aufsehen sorgte gleich zu Beginn der neuen Staffel ein bewegender Moment: Kandidatin Maja betrat die Bühne – und wagte sich ausgerechnet mit einem Song der Brüder ins Rampenlicht. Die Sängerin hatte bereits im Vorjahr ihr Glück versucht, damals drehte sich jedoch kein Coach für sie um. Nun setzte sie mit ihrer Songauswahl eine emotionale Hommage an ihre Idole und überraschte damit auch die beiden Brüder selbst. Die Coaches konnten ihre Begeisterung kaum fassen, stürmten auf die Bühne und sangen kurzerhand zusammen mit Maja ihren eigenen Track.

