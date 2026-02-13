Dieses Talent flasht Team HE/RO zum "The Voice Kids"-Auftakt

Großer Gänsehautmoment zum Start von The Voice Kids: Maja aus dem Raum Aschaffenburg wagt am Samstag, 14. Februar, um 20:15 Uhr in Sat.1 ihr Comeback – und legt ausgerechnet mit einem Song ihrer Idole HE/RO los. Vor einem Jahr blieb in den Blind Auditions jeder Buzzer stumm, diesmal trifft die 15-Jährige die Zwillinge Heiko Lochmann (26) und Roman Lochmann (26) direkt ins Herz. Denn die Sänger sitzen nun selbst auf dem Doppelstuhl – und reagieren überwältigt: Die Coach-Brüder stürmen fassungslos auf die Bühne und singen mit Maja ihren eigenen Track. Bleibt die Frage: In welches Team geht sie am Ende wirklich – zu HE/RO, oder doch zu Leony (28), Michael Patrick Kelly (48) oder Alvaro Soler (35)?

Maja erzählt offen von ihrer Durststrecke und ihrem Traum, es noch einmal zu versuchen: "Es hat sich niemand für mich umgedreht, da war ich schon enttäuscht, aber ich dachte, alles passiert aus einem Grund", sagt sie in der Promiflash vorliegenden Mitteilung. Ein Jahr später ist sie zurück – mit einer Hommage an die Künstler, die sie seit ihrem zehnten Lebensjahr begleiten. Der Auftritt hat gleich doppelte Premiere: Zum einen ist es Majas zweiter Anlauf, zum anderen performt erstmals überhaupt ein Talent in den Blind Auditions einen HE/RO-Song vor den Original-Interpreten. Ob Heiko und Roman für die mutige Aktion den Buzzer drücken und Maja ins #TeamHERO holen, bleibt bis zur Entscheidung offen. Möglich ist auch, dass Leony, Michael oder Alvaro ihr den Weg in die Battles ebnen. Die neue Staffel läuft parallel kostenlos auf Joyn.

Für Heiko und Roman ist der Auftakt mehr als nur ein TV-Moment. Die Zwillinge, die als Social-Media-Stars groß wurden und sich musikalisch als HE/RO neu aufgestellt haben, erleben hier, wie ihre eigene Fan-Geschichte auf der Bühne weitergeschrieben wird. Der Schritt auf den Doppelstuhl bringt die Musiker dorthin zurück, wo sie ihre Community am direktesten spüren: bei jungen Talenten, die mit Mut und Herzblut antreten. Dass Maja "auf jeder Tour" dabei war, verleiht dem Treffen zusätzliche Nähe. Während Alvaro als Routinier der Show gilt und Leony sowie Michael frische Pop- und Songwriter-Impulse einbringen, stehen Heiko und Roman für diese besondere Fan-to-Idol-Verbundenheit – ein Band, das an diesem Abend im Scheinwerferlicht hörbar wird.

Joyn Roman und Heiko Lochmann (HE/RO) mit "The Voice Kids"-Talent Maja

Joyn / Richard Hübner Die "The Voice Kids"-Coaches 2026

Maxi Karcher Heiko und Roman Lochmann, deutsche YouTuber und Musiker