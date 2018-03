Die bisher wohl härteste Anschuldigung gegen ihn! Schon seit mehreren Monaten steht Harvey Weinstein (65) im grellen Scheinwerferlicht: Der Filmemacher wurde von mehreren Schauspielerinnen beschuldigt, sie sexuell belästigt oder gar missbraucht zu haben. Jetzt werden weitere schlimme Vorwürfe laut: "Frida"-Darstellerin Salma Hayek (51) offenbart in einem selbst geschrieben Artikel in der New York Times, dass Weinstein sie mehrmals zu sexuellen Handlungen aufgefordert und sie ihm immer einen Korb gegeben habe. Das vermeintliche Resultat ihrer Abweisung: "Er sagte: 'Ich werde dich töten! Glaub nicht, dass ich das nicht könnte!'" Nach Salmas Enthüllung folgte ein Statement des Beschuldigten ...



