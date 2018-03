Unterstützung von ihrem Ziehvater! Sophia Thomalla (28) hatte zuletzt die Gemüter mit einem Instagram-Foto erhitzt. Es zeigte sie, in Anlehnung an Jesus Christus, bloß mit Fetzen bekleidet an einem Kreuz hängend. Für diese Aufnahme erntete sie viel Kritik und Vorwürfe der Gotteslästerung – für Sven Martinek unverständlich. "Das tut mir leid für die Leute, die ihren Gott gelästert sehen. Mein herzliches Beileid für die Leute. Tut mir leid. Ihr werdet's überleben", scherzte der Schauspieler im Promiflash-Interview bei der José Carreras Gala in München.



