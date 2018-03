Sophia Thomalla (28) provokant wie nie. Mit ihren Social-Media-Posts sorgt die Moderatorin schon in der Vergangenheit immer wieder für Furore. Jetzt bricht die Liebste von Gavin Rossdale (52) aber sämtliche Tabus – und lässt sich für eine Werbekampagne im sexy Outfit ans Kreuz binden! Für ihre Follower einfach nur geschmacklos – dabei betont Sophia selbst, mit der Werbekampagne niemanden verletzten zu wollen: "Wenn man, wie ich, in einer Familie aus dem Osten aufgewachsen ist, dann ist die Kirche als Institution oft eben nicht so ein großes Thema wie für andere. Ich respektiere aber jeden, der seine Form des Glaubens lebt”, erklärt sie im Interview mit Bild.



