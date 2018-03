Cathy Lugner (28) hat klare Prinzipien. Die Ex-Frau von Baulöwe Richard Lugner (85) ist Mutter einer neunjährigen Tochter. Die kleine Leonie ist ihrer Mama wie aus dem Gesicht geschnitten und hat auch schon das Selbstbewusstsein der Promi Big Brother-Teilnehmerin. Schönheitsoperationen wie bei ihrer Mutter sind für das junge Mädchen natürlich noch kein Thema. Sollte sie in ein paar Jahren aber auf die Idee kommen, wird sie bei Cathy auf taube Ohren stoßen: "Also wenn sie vor ihrem 18. Geburtstag kommen würde und würde sagen, sie will jetzt irgendwas machen, dann würde ich sagen: 'Nein'", verriet die 28-Jährige Promiflash bei ihrer Geburtstagsfeier in Düsseldorf.



