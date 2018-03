Die Kelly Family feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum: Vor 40 Jahren hat der musikalische Clan sein erstes Album veröffentlicht. Bei der José Carreras Gala outete sich Ex-Bachelor-Kandidatin Viola Kraus (27) als Fan: "Mit der Kelly Family verbinde ich eigentlich meine Kindheit. Damit bin ich aufgewachsen." TV-Makler Marcel Remus (31) stimmte mit "An Angel" sogar einen der berühmtesten Hits der Familie an. Bandmitglied Joey (44) hingegen kann selbst nach so langer Zeit den Erfolg nicht fassen: "Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es selbst nicht. Ich habe die CDs nicht gekauft."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de