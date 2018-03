Judith Williams (45) schlägt zurück! Vor Kurzem feuerte Moderator Joko Winterscheidt (38) gegen ihre Show Die Höhle der Löwen. Der Vorwurf: Die Unternehmer würden ihre Schützlinge nur ausnehmen! Die Homeshopping-Queen wehrte sich jetzt im Promiflash-Interview gegen die Anschuldigungen: "Ich kann mir das nur so erklären, dass die Leute, die in der Show sind, eigentlich gar nichts mit Start-ups zu tun haben, sonst würden sie nicht so reden, weil, sonst würden sie wissen, wie viel Arbeit das ist." Joko geht 2018 selbst mit einer Gründer-Show an den Start.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de